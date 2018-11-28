Van'da cep telefonu kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 adet akıllı kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi PTT Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada toplam 7 adet akıllı kaçak cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili A.E. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.