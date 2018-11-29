Van'da cep telefonu kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 75 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Akşemsettin Çıkmaz Sokak üzerinde bulunan bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Aramada 75 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi hakkında işlem yapıldı.