Van'da cep telefonu kaçakçılığı

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Sanat Sokağı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, S.Ü. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.