Van'da cep telefonu kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 70 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 70 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, M.M.E. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.