Van'da cep telefonu kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 44 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu ilçesi Hatuniye Mahallesi Burhanettin Rabani Sokak üzerindeki bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 44 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, N.E. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.