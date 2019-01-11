Van'da cep telefonu kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 55 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde bulunan iki ayrı iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramalarda toplam 55 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, iki şahıs hakkında ise işlem yapıldı.