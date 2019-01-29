Van'da cep telefonu kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 20 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'ndeki iki iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada toplam 20 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 2 kişi hakkında ise "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.