Van'da cep telefonu kaçakçılığı

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 51 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesindeki 5 iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada toplam 51 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 6 şahsa ise "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.