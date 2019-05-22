Van'da çiftçi eğitim kursları

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Van'da da çeşitli kurslar düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, ülkemizin ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliliği sağlamak için tarım sektöründe üretimde bulunan çiftçilere yönelik çiftçi kursları düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Tuşba Halk Eğitim Merkezi ve İpekyolu Halk Eğitim Merkezi işbirliği protokolü ile planlanan "Meyve Ağaçlarında Aşılama", "Meyve Ağaçlarında Budama", “Mantar Yetiştiriciliği ve iki adet “Arıcılık” konulu mesleki eğitim kursu, 20 Mayıs 2019 tarihinde tamamlandı. Kursiyerlerin büyük ilgi gösterdiği ve yaklaşık bir ay süren eğitimlerin ardından katılımcılara sertifika verileceği belirtildi.