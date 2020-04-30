İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelinde kaliteli kaba yem üretimini artırmak, ekilmeyen arazileri tarıma kazandırmak, üreticiyi teşvik ve desteklemek için yaklaşık 3 bin dekar alanda ekilmek üzere 8 bin 500 kilogram sertifikalı yonca tohumu dağıtımı yapıldı.


Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Hayvancılık sektörü, Van ilinin en önemli iktisadi sektörü olma potansiyeline sahiptir. Küçükbaş hayvan sayısı bakımından Van, ülkemizde birinci sıradadır. İlimiz ve dolayısıyla ülkemiz için bu kadar önemli olan hayvancılık sektörünün en büyük masrafını tek başına yem oluşturmaktadır. Karlı bir işletme için ihtiyaç duyulan yemin üretilmesi şarttır. Üretici, bu çalışma kapsamında almış olduğu sertifikalı tohumluk ile yem üretimini geliştirerek en büyük maliyetten kurtulmuş olacaktır. Sertifikalı tohum ile verim ve kaliteyi arttırarak, boş bırakılan tarım arazilerinin değerlendirilmesini sağlamış olacağız. Yem bitkileri üretimini geliştirme çalışması kapsamında çiftçilerimize dağıtımı yapılan sertifikalı tohum ile tohumluk özelliği olmayan ve zararlı ot tohumları içeren sertifikasız tohumların yerine sertifikalı tohumları üreticiye kullandırmak, birim alanda verimi artırmak, boş bırakılan tarım arazilerini değerlendirmek sureti ile hem çiftçiye destek olmak hem de ilimizde bulunan kaba yem açığını gidermek noktasında çiftçilerimize önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.