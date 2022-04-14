Van'da çiftçilere yüzde 50 hibe ile ceviz fidanı dağıtımı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Ceviz Fidanı Dağıtım Projesi" bünyesinde çiftçilere yüzde 50 hibe destekli yaklaşık 10 bin adet ceviz fidanı dağıtılacak.

Van Büyükşehir Belediyesi kentte tarımın gelişmesi ve iklim koşullarına uygun ürünlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca her yıl gerçekleştirilen projeler bu yıl da devam ediyor. Bu çerçevede kent iklimine uyum sağlayan ve kazanç getiren ceviz ağaçları dikiminin yaygınlaştırılması için fidan dağıtımı yapılıyor. Projeden faydalanmak isteyen vatandaşların, Van Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında bulunan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurarak, yüzde 50 hibe desteği ile verilen ceviz fidanlarını alabiliyor.

Proje çerçevesinde yaklaşık 10 bin adet ceviz fidanının dağıtılması planlanırken, bu sayede kentte meyve yetiştiriciliğinin cazip hale getirilmesi ve kaliteli ürün elde edilmesi hedefleniyor.