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Van'da ‘ÇİM İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda başkanlığında ‘Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) 4.

Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.


İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan toplantı; İl Müftülüğü, Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP), İl Jandarma Komutanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Adli Tıp Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, S.B.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Hekimleri Derneği, Van-Hakkari Tabip Odası, Kadın ve Demokrasi Derneği Van Temsilciliği, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Toplantıda ÇİM sorumlu hekimi Muhammed Taş tarafından ÇİM'in tanıtımı yapılarak, 2014 yılından bu yana hizmet verilen vakalara ilişkin verileri paylaştı.


Toplantıda, ÇİM işleyişinin daha kaliteli hale gelmesi ve farkındalık faaliyetlerindeki kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin arttırılması yönünde kararlar alındı.

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