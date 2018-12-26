Van'da “Çocuk İşçiliği ile Mücadele'' konferansı

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından “Çocuk İşçiliği ile Mücadele'' konferansı düzenlendi.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği “Çocuk İşçiliği ile Mücadele'' konferansında çeşitli nedenlerden dolayı eğitimini aksatarak çalışan çocuklara dikkat çekildi. TED Van Koleji Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Nuri Bekiroğlu, Van YYÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suat Parin ve okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, belediyenin kurulduğu 2014 yılından bu yana Van'da ilklere imza attıklarını belirtti. Çocuk işçiliğiyle mücadele konusunun yaptıkları faaliyetlerden bir tanesi olduğunu ifade eden Başkan Özgökçe, “Biyolojik mücadeleyi sadece Van'da değil, dünyada en iyi şekilde gerçekleştiren tek belediye Tuşba Belediyesidir. Var olan bütçemizin toplum içinde en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlarken, halkın sağlığını göze alan tek belediyedir. Madde bağımlılığına karşı mücadeleyi topyekûn gerçekleştiren belediyeyiz. Bu halk için ne yaparsak yapalım, hizmetlerin en ulvisine layıktır. Van'da ve Türkiye'de çok önemli bir problem olan çocuk işçiliğinin kökeni nedir ve nasıl çözebiliriz şeklinde bir çalışma yaptık. Bu kapsamda bir proje geliştirdik ve bu kapsamda yerinde tespitler yaptık. Halkımızın karşılaşmış olduğu problemleri bilimsel temellerle çözmek en doğru yoldur” dedi.

“Çocukların okuması gerekiyor”

Çocukların yeri oyun, eğitim, spor, kültür ve sanat alanları olduğuna dikkat çeken Özgökçe, “Çocuklarımız bazen maddi sebeplerden, bazen de mesleki öğrenimlerden dolayı erken işbaşı yapmaktadırlar. Ancak çocukların okuması gerekiyor. Çocukların yeri oyun, eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarıdır. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz olacaklardır. Hep birlikte hayatımızı idame etmek için elimizden geleni yapacağız. Ancak önceliklerimiz eğitimimizdir” diye konuştu.

Proje kapsamında Van YYÜ'de akademisyen ve öğrencilerin Van genelinde 5 binin üzerinde anket yaptığını dile getiren Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ise, “Yapılan anketin sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır. Çocuk yaşta okula gitmesi gerek çocukların çalışması bir sorundur. Bu sorunun bilimsel temellerle üniversitemizin öğretim üyelerinin denetiminde ve çözüm önerilerinin sunulması çok önemlidir. Okula gitmesi gereken bir evladımızın çeşitli sebeplerle sokakta çalışıyor olması büyük bir problemdir. Ancak bu problemin öncelikle sebeplerinin giderilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Düzenlenen program, Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Nuri Bekiroğlu ile Van YYÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suat Parin'in sunumuyla devam etti.