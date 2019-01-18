Van'da “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik” uygulama

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocukların ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlarla narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretim hayatının güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri, Yaya Geçitleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması” gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “İlimizde 07.00-09.00, 12.30-13.30 ve 15.00-18.00 arasında okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini arttırmak ve olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla okul servis araçları ve okullar çevresindeki yaya geçitlerinde, 11.00-15.00 arasında eğitim öğretim hayatının huzur ve güven ortamı içinde geçmesi amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise çevreleri ile yakınında bulunan park, metruk bina, tütün ve alkol satışı yapan iş yerleri, kıraathaneler, internet kafe ve oyun solanları ile okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik,19.00-21.00 arasında ise üniversite kampüsü dışında bulunan öğrenci yurtlarına yakın faaliyet gösteren umuma açık yerlere yönelik yapılan uygulamalara; 73 ekip, 210 personel katılmıştır. Uygulama sonucunda; 945 şahıs sorgulanmış, 3 şahıs hakkında işlem yapılmış, 48 okul servis aracı olmak üzere toplam 103 araç kontrol edilerek 9 araca cezai işlem uygulanmış, 36 park/bahçe, 91 okul önü, 52 umuma açık iş yeri kontrol edilmiş olup 3 iş yerine işlem yapılmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böyle de devam edecektir” denildi.