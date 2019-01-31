Van'da “Çocuk ve Gençlik Kampüsü” projesi

Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip tarafından sokakta çalıştıkları tespit edilen çocuklara yönelik gönüllü Pınar Genç isimli kadının organizasyonuyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyelerinden anlamlı bir destek geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Cahit Eldemir; koruma ve bakım altındaki çocuklar, eğitimlerine devam eden çocuklar ile DAKA destekli Çocuk ve Gençlik Kampüsü projesi bünyesinde oluşturulan mobil ekip tarafından sokakta tartıcılık, mendil satma, cam silme gibi işlerde çalıştığı tespit edilen çocuklara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalara, uzun zamandır Pınar Genç isimli kadının gönüllü olarak destek verdiğini söyledi. Genç'in girişimi ile üniversite hocalarıyla beraber çocuklarla ‘Rol Model' projesi kapsamında bir araya geldiklerini ifade eden Eldemir, gönüllülerin çocuklarla hem mesleki hem de yaşam deneyimlerini paylaştıklarını, bunun yanında çocuklara antrenman yapmaları için eşofman hediye ettiklerini kaydetti. Gönüllülerden böyle bir destek gelmesinin çocuklara yönelik gerçekleştirmiş oldukları çalışmalara büyük katkı sağladığını söyleyen Eldemir, bundan ötürüde gönüllü Pınar Genç ve Doç. Dr. Harun Aydın ile üniversitenin bütün hocalarına teşekkür etti.