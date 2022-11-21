Van'da çocuklar için akrobasi gösterisi düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik başlatmış olduğu kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler devam ediyor. Çalışmalar bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı kent genelinde bulunan ilk ve ortaokul öğrencileri için Hacıbekir Kültür Merkezinde akrobasi gösterileri düzenliyor. Her gün 4 okulun ziyaret ettiği merkezde, öğrencilere yönelik akrobat ve palyaçolar tarafından çeşitli eğlenceler ve oyunlar oynanıyor. Çocukların büyük beğeniyle izlediği etkinlikte, akrobatların yapmış olduğu şovlar öğrenciler tarafından heyecanla izlenirken palyaço gösterileri de öğrencilere keyifli anlar yaşatıyor.

Yapılan etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirten çocuklar, ilk kez bir akrobasi gösterisine geldiklerini söyleyerek Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Yılsonuna kadar devam edecek gösterilere kent genelindeki 72 bin öğrencinin götürülmesi planlanıyor.