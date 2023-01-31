İhlas Haber Ajansı

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Van'da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ocak tarihleri arasında yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 122 olayda 155 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda çeşitli markalarda 21 bin 48 paket bandrolsüz kaçak sigara, 73 bin adet sigara kağıdı, 171 kilogram açık tütün, 48 bin 30 adet içi dolu makaron, 14 bin 990 adet boş makaron, 18 paket puro, 23 adet kaçak cep telefonu, 531 adet tıbbi ilaç ve 15 litre kaçak alkol ele geçirilmiştir” denildi.

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