Van'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların temin ettikleri tarihi eserleri ellerinde bulundurdukları ve satışa sunmak üzere müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince Özalp ilçesi Dağdeviren Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet 44 santimetre uzunluğunda taş heykel, 1 adet 12 santimetre boyunda bronz kadın heykeli, 11 adet çeşitli çap ve uzunluklarda obje ele geçirildi.

Çaldıran ilçesi Zülfübulak Mahallesi'nde ikamet eden başka bir şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet toprak kandil, 3 adet metal halka, 1 adet metal obje, 1 adet bilezik ele geçirildi.

İki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.