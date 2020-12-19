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Van'da çöplerden üretilen enerjiyle 14 bin haneye elektrik veriliyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, entegre katı atık tesisinde incelemelerde bulundu.


Van Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerden biri olan entegre katı atık tesisi çöpten elektrik enerjisi üretimine başlandı. Günde ortalama 530 ton çöpün getirildiği tesiste, son teknolojik makinelerle ayrıştırılan çöplerden elde edilen biyogaz, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. "Vahşi depolama" yapılan bölgede görüntü kirliliğinin önlenmesini ve çevreye yayılan kötü kokunun da giderilmesini sağlayan çevreci proje sayesinde, çöpten elde edilen enerjiyle de 14 bin haneye elektrik veriliyor.


Van-Özalp kara yolunda bulunan katı atık entegre tesisine giden Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez burada incelemelerde bulundu. Tesisi gezen Vali Bilmez tesis hakkında Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Başdinç'ten bilgi aldı.


Yapılan tesis ile kentin çöp sorununu tamamen ortadan kaldırdıklarını belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez "Kent merkezine çok yakın bir yerde 3 milyon metreküp vahşi depolama alanı vardı. Mevcut yerin ıslah edilmesini sağladık. İkinci aşamada ise kentin tüm çöpünü bu merkezde ayrıştırıp, ekonomiye kazandırmayı planladık. Artık Van'ın çöpünden gelir elde ediyoruz. Ve elde edilen enerjiyle de 14 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

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