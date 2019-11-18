Van'da 'Çorbada Hikayen Olsun' projesi

Van Gökkuşağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ‘Çorbada Hikayen Olsun' projesi kapsamında gençlerin gelişimlerine katkı sağlıyor.

Dernekte düzenlenen etkinlikte konuşan Van Gökkuşağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Burhan İçgüleç, proje çerçevesinde hem öğrencilerin kaynaşmasına vesile olmak hem de öğrencilere ileriki yaşamlarında hayallerini kurabilecekleri bir alan seçmelerine yardımcı olduklarını ifade etti. İçgüleç, “Çorbada Hikayen Olsun projesi kapsamında gençlerimize çorba ikram etmeden önce hem evrensel düzeyde bilinen hem de İslam medeniyetine ait hikayelerle onların kişisel gelişimlerine, hayatlarına, anne babalarına, akrabalarına, okullarına ve çevresindeki arkadaşlarıyla olan iletişimlerine ve davranışlarına olumlu katkıda bulunmak için bir araya gelmekteyiz. Etkinliğimizde hikaye sonrası çorba ikram ediyoruz. Bu, hem öğrencilerin kaynaşmasına hem de gençlerin ileriki yaşamlarında hayalini kurabilecekleri bir alan seçmelerine yardımcı oluyor” dedi.

Etkinliğin her hafta düzenlendiğini dile getiren İçgüleç, “Oluşturulan bu projeye gençlerimizin gösterdiği ilgi bizleri sevindiriyor. Ben bu anlamda projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projemizin gençlerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.