Van'da cuma namazı için kurbanlar kesildi

Van'da aylar sonra kılınan Cuma namazı için kurbanlar kesilerek dua yapıldı.

Açıklamalarda bulunan Van İl Müftüsü Ömer Keskin, “Rabbimize hamd û senalar olsun ki yeniden cemaatimize ve cumamıza kavuştuk. Rabbim bir an önce bu hastalığı ülkemizden ve tüm dünyadan def'u ref' eylesin. Cemaate gelen halkımızdan temennim odur ki, evimizden abdestimizi almış, maskemizi takmış, seccademizi yanımıza alarak sosyal mesafe kurallarına uyarak cumalarımıza iştirak edelim” dedi.

Dualar eşliğinde başlanan cuma namazı, kesilen kurbanlar ve okunan hatimlerin duasıyla son buldu.