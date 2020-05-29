İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da cuma namazı için kurbanlar kesildi

Van’da aylar sonra kılınan Cuma namazı için kurbanlar kesilerek dua yapıldı.

Van'da aylar sonra kılınan Cuma namazı için kurbanlar kesilerek dua yapıldı.


Açıklamalarda bulunan Van İl Müftüsü Ömer Keskin, “Rabbimize hamd û senalar olsun ki yeniden cemaatimize ve cumamıza kavuştuk. Rabbim bir an önce bu hastalığı ülkemizden ve tüm dünyadan def'u ref' eylesin. Cemaate gelen halkımızdan temennim odur ki, evimizden abdestimizi almış, maskemizi takmış, seccademizi yanımıza alarak sosyal mesafe kurallarına uyarak cumalarımıza iştirak edelim” dedi.


Dualar eşliğinde başlanan cuma namazı, kesilen kurbanlar ve okunan hatimlerin duasıyla son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.