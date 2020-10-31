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Van'da Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Van’a yapacağı ziyaret öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Van'a yapacağı ziyaret öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.


AK Parti Van İl Başkanlığının Van Şehir Stadı'nda yapılacak olan kongresine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Stada alınanlar üst aramasından geçirilirken, çevrede ise geniş güvenlik önlemi alındı. “Dünyada Van ahirette iman, imanına kurban Recep Tayyip Erdoğan” ve “Hoş geldin Recep Tayyip Erdoğan” gibi pankartların asıldığı ve bayraklarla süslenen statta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak kongrenin saat 13.00'te başlaması bekleniliyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi kentte büyük bir heyecana vesile olurken, vatandaşlar da stattaki yerini aldı.

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