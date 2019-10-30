Van'da "Cumhuriyetin Düşünsel Temelleri: Fransız Devrimi" konferansı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından oluşturulan "Tarih Atölyesi" bünyesinde, Cumhuriyetin ilan edilişinin 96. yılı anısına "Cumhuriyetin Düşünsel Temelleri: Fransız Devrimi" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Görevlisi Sait Ebinç tarafından sunulan "Cumhuriyetin Düşünsel Temelleri: Fransız Devrimi" başlıklı konferans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda yapıldı. Konferansa; Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bekir Koçlar ile çok sayıda öğrenci katıldı.