İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı

Van’da MİT ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan’a geçmek isteyen ve DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 örgüt mensubu gözaltına alındı.

Van'da MİT ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan'a geçmek isteyen ve DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 örgüt mensubu gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DEAŞ silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “MİT Van Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda; ilimizden Afganistan'a geçmek isteyen ve ‘DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan 2 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.