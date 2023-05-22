Van'da değişik suçlardan 15 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 15 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 71 yıl hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalanmış, 14 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 4 adet matkap, piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan toka ve oyuncak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında 1 adet tabanca ele geçirilmiştir. 1072 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tombala makinesi, 1 adet kamera, 1 adet wireless cihazı, 1 adet telefon ele geçirilmiştir. 5199 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında 1 adet yasak ırklı hayvan ele geçirilmiştir. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 2 aranan şahıs yakalanmıştır. 240 paket gümrük kaçağı sigara, hırsızlık suçunda kullanılan 4 araç lastiği, 1 adet demir kesme makası, 2 adet burç ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda da 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarından ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir” denildi.