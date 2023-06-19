Van'da değişik suçlardan 15 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 15 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 55 yıl hapis cezası bulunan 23 şahıs yakalanmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet cep telefonu, 3 adet bisiklet, 1 adet çadır ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda aranan 1 şahıs yakalanmıştır. 2 adet kurusıkı tabanca, 27 adet fişek ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise aranan 1 şahıs yakalanmıştır” denildi.