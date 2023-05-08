Van'da değişik suçlardan 16 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, değişik suçlardan yakalanan 16 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 27 yıl hapis cezası bulunan 19 şahıs yakalanmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet cep telefonu, 4 adet matkap, 2 adet spiral makinesi, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet testere makinesi ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 6 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 38 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet kurusıkı tabanca, beslenmesi ve yakalanması yasak olan 1 adet kınalı keklik ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 3 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet çalıntı kamyonet, yaralama olayında kullanılan 1 adet tabanca ele geçirilmiştir” denildi.