Van'da değişik suçlardan 22 kişi tutuklandı

Van'da değişik suçlardan aranması bulunan 22 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 21 yıl hapis cezası bulunan 24 şahıs yakalanmış, 15 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet otomobil, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet powerbank ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kurusıkı fişeği ve 1 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 adet çalıntı otomobil ele geçirilmiş, 1 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.