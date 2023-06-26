Van'da değişik suçlardan 24 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 37 yıl hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalanmış, 14 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 2 adet ziynet eşyası, 2 adet bisiklet ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 23 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 6 aranan şahıs yakalanmıştır. 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız silah, 8 adet fişek, 196 paket kaçak sigara, 1 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.