Vanda değişik suçlardan 28 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 28 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 23-29 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 85 yıl hapis cezası bulunan 26 şahıs yakalanmış, 24 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet çalıntı araç, 1 adet büyükbaş hayvan, 290 Euro, 1700 TL ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna karışan 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 4 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 aranan şahıs yakalanmış, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 21 adet fişek ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 8 aranan şahıs yakalanmış, 120 paket kaçak sigara ve suçüstü hırsızlıktan muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir denildi.