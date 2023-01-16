Van'da değişik suçlardan 34 kişi tutuklandı

Van'da değişik suçlardan aranan 34 kişi, adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 9-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 90 yıl hapis cezası bulunan 42 şahıs yakalanmış, 27 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet araç, 1 adet bisiklet, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet elektrikli motosiklet, 1 adet kombi, 50 paket sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna karışan 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet bıçak, 1 adet tabanca, 11 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 10 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 9 aranan şahıs yakalanmış, 3 adet tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 15 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 6 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.