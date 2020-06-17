Van'da değişik suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı

Van'da değişik suçlardan aranan 10 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.A., ‘uyuşturucu madde ticareti yapma/hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 16 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.E., ‘birden fazla kişiyle yağma' suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.Ç., ‘hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.A., ‘hırsızlık' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.T., ‘fuhşa aracılık etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.K., ‘cinsel taciz' suçundan M.S., ‘hırsızlık' suçundan D.Ç., ‘kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya hakkında tasarruf' suçundan K.S. ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan F.O. isimli 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmişlerdir” denildi.