Van'da değişik suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 4 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan ve toplam 60 yıl hapis cezası bulunan 29 şahıs yakalanmış. Bu şahıslardan 19'u adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Yürütülen çalışmalarda hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet otomobil, 6 bin 545 TL nakit para, 1 adet külçe altın görünümlü çakmak, 2 adet bisiklet, 1 adet kol saatinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, “Bu yakalamalara ilişkin 6 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 1 adet tabanca, 1 adet bıçak, 10 adet dolu fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından 2 aranan şahıs yakalanmış, 9 yoklama kaçağı şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmış, 18,78 gram esrar, 1,50 gram eroin ve 10,41 gram metamfetamin ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.