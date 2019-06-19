Van'da 'Dekoratif El Sanatları' yıl sonu sergisi

Van'ın Edremit Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde açılan ‘Dekoratif El Sanatları Kursu'nun yıl sonu sergisi yoğun ilgi gördü.

Van-Şişli Öğretmenevinde düzenlenen sergiye Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Turan Fidan, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, kursların sadece ortaya sanat eseri çıkarmıyor insanların gönüllerine hayatlarına dokunuyor. Sadece kağıda boyaya çerçeveye dokunmuyor insanların hayatlarına dokunuyor. Dolayısıyla ortaya çok ciddi sosyal çalışmalar çıkartıyor o yüzden ben bu işe gönül vermiş herkese teşekkür ediyor sergimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Her yıl farklı dallarda kursların açıldığını ifade eden Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fidan ise “Bu serginin bizim açımızdan güzel tarafı, üzerine daha güzel şeyler katılarak sergimiz gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar halkın beğenisine sunulmuştur. Ben bu anlamda Usta Öğreticimiz Selda Karaca başta olmak üzere tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sergide 30 kursiyere ait eserlerin sergilendiğini dile getiren Usta Öğretici Selda Karaca da “Eserler kağıt rölyef, ahşap, seramik ve polyester boyamanın yanında eski mobilyaları yenileme çalışmalarımız bulunuyor. Sergimiz 4 gün boyunca halkımıza açık olacaktır. Ben bu anlamda bütün Van halkımızı sergimize bekliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile devam eden program serginin gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.