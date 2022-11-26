Van'da depodaki yangında kışlık erzak ve kömürler yandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir depoda çıkan yangında kışlık erzak ve kömürler yandı.

Alınan bilgilere göre, Değirmen Mahallesi'nde Mehmet Yazlık'a ait depoda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, 4 bölmeden oluşan depodaki 15 torba un, 5 torba patates, peynir, kışlık erzak, 5 ton kömür ve odun yandı. Yangında depodaki tandır evi de kullanılamaz hale geldi.