Van'da 'Deprem eylem planı' toplantısı yapıldı

Van'da, Edremit Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 'Deprem Eylem Planı' toplantısında konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "Atacağımız her adım sadece bizi değil, toplumu etkileyecek" dedi.

Double Tree By Hilton Van Otelinde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Prof. Dr. Suvat Parin'in yaptığı toplantıya; Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Seyfullah Şağban ve akademisyenler katıldı. Moderatör Suvat Parin'in kısa tanıtım konuşmasının ardından toplantı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, depremin maddi zararın yanında insanlarda uzun soluklu travmaya sebep olduğunu hatırlatarak, “2011 yılında Van'da meydana gelen depremin ardından bazı insanların hala o travmayı üzerlerinden atamadıklarını görüyoruz” dedi.

Daha önce işin ehilleri ile görüştükten sonra böyle bir toplantıya karar verdiklerini belirten Başkan Say, “Atacağımız her adım, iyi ya da doğru sadece bizi değil, toplumu, vatandaşları etkileyecek. Yeni Edremit kurulurken imar planından, zemin etüdüne kadar birçok konu ile ilgili konuları daha önce ele aldık ve bu toplantıda da ele alacağız. Biz, Van'da adım atan ilk belediye olduk. Önümüzdeki günlerde de büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri ile birlikte daha geniş bir çalışma yapacağız ve toplantıda ele aldığımız konuları basınla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgede ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Say, “Depremin insan hayatında, toplum üzerindeki etkileri sadece milyar dolarlarla, yani maddi olarak ölçülemiyor. Bunun dışında 2011 depremini yaşamış ve hala o travmayı üzerlerinden atamamış insanlar var. Bugünkü toplantımızda deprem üzerinden fikirlerimizi dile getirip, bu yönde atılacak adımları konuşacağız. Ama daha sonraki aşamalarda afetle ilgili çalıştaylar olacak. Van'daki bütün belediyeler, AFAD ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü personelleri depremin yıkıma yol açtığı Malatya'da görev yapıyorlar. Orada Ramazan ayına yönelik çalışmalar var. 2020'de Van'ın Başkale ilçesi ile Elazığ depremleri ile Bahçesaray'daki çığ felaketinde bir arama kurtarma birliği kurmuştuk. Bu ekibimiz Malatya ve Hatay'da çok güzel işler başardılar. Ben bu duygularla tekrar gerek depremde gerekse sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Birincisi ‘6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler şehirlerimize yönelik hangi vurguları ön plana çıkardı', ikincisi ise ‘6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşananları dikkate alarak, Edremit özelinde dirençli bir Edremit için neler yapılmalı' sorularının ele alındığı ve iki oturum şeklinde yapılacak olan toplantı basına kapalı devam etti.