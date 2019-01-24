Van'da deprem ve yangın tatbikatı

Bölge Müdürlüğünde temel afet bilinci, deprem ve yangın eğitimi gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış; temel afet bilinci, deprem ve yangın konusunda farkındalığı artırmak amacıyla böyle bir eğitimin gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Aynı gün içerisinde Kızılay tarafından personelimize uygulamalı temel ilkyardım eğitimi verildi. Kurum olarak her zaman iş sağlığı ve güvenliğini önemsiyoruz ve bu kültürle hareket ediyoruz. Ben bu anlamda böyle bir tatbikatı gerçekleştirdikleri için hem AFAD hem de Türk Kızılayı yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından AFAD ekibi öncülüğünde tahliye ve yangın söndürme tatbikatları gerçekleştirildi.