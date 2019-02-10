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Van'da derbi coşkusu

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan ve kırmızı-sarı ekibin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlanan derbi maçın ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan ve kırmızı-sarı ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan derbi maçın ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.


Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti. Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle biten mücadelenin ardından Vanlı taraftarlar, Taraftar Sokak'ta sevinç gösterisinde bulundu.


Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sevinç gösterileri, olaysız bir şekilde sona erdi.

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