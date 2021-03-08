Van'da dere yatakları çöplerden arındırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Van Gölü ekosistemini korumak, balık göçünü kolaylaştırmak ve derelerde meydana gelen kirlenmenin önüne geçmek için harekete geçti. Ekipler, temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettirirken, dere yataklarında bulunan mazgalları çöplerden arındırdı.

Akköprü ve Kirman dereleri ile iskele sahilinde yürütülen temizlik çalışmasında, derelerde tonlarca evsel atık toplanırken, ekipler vatandaşları derelere çöp atmamaları noktasında duyarlı olmaya çağırdı.