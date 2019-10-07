Van'da dev yılan gösterisi

Van'da Anatolia Grup tarafından ikincisi düzenlenen ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' yoğun ilgi görürken, dev yılan gösterisi ise minikleri heyecanlandırdı.

Van EXPO Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl ikincisi düzenlenen Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle hafta sonu vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, sirk gösterileri büyük beğeni topladı. Dev yılanın gösterisi ise özellikle çocukları heyecanlandırdı.

81 ilden lezzetlerin buluştuğu fuarda 300 bin ziyaretçi ağırlanması hedefleniyor. Fuarın metrekare büyüklüğü anlamında Türkiye'nin dördüncü büyük yöresel fuarı olduğunu ifade eden Anatolia Grup Koordinatörü Özgür Çelik, “Bizim için çok güzel bir duygu. 120 firmanın stant açtığı fuara olan ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. 4 Ekim'de başlayan ve 13 Ekim'e kadar devam edecek fuarımızda hafta sonu sirk gösterilerimiz de yer alıyor. Sirk gösterilerimiz oldukça renkli geçiyor. Burada çocuklar güzel vakit geçirirken, aileler ise birbirinden güzel lezzetleri aynı anda bulma imkanına sahip oluyor” dedi.

Vatandaşlar ise fuarı çok beğendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.