Van'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri start aldı

Van'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' başladı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen tanıtım günlerine öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Açılışa katılan İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, tanıtım günlerinin 12.'sini Van'da düzenlediklerini ifade ederek, “İletişim Başkanlığı olarak devletimizin, gençlerimize yönelik imkan tanıdığı, destek, fon, burs, kredi gibi teşvik unsurlarının kendilerine yüz yüze anlatmak üzere buradayız. Bu sayede gençlerimiz de kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken, devletin hangi imkânıyla neler yapabilecekleri hususunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Burada KOSGEB'den Ulusal Ajans'a, Gençlik Spor Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığına, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan TÜBİTAK'a devletimizin 40'a yakın kamu kurumu ve kuruluşu uzman ekibiyle gençlerimizi bekliyor. İki gün sürecek etkinliğimize Van, çevre il ve ilçelerinde yaşayan tüm gençlerimizi davet ediyorum” dedi.

Vatandaşlar ise bu organizasyonun tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişime neden olduğunu belirterek İletişim Başkanlığına teşekkür etti.