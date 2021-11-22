Van'da doğa gezisi ve fotoğraf etkinliğine yoğun ilgi

Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş'ın Altınsaç Mahallesi'nde bulunan Aziz Thomas Manastırı'na düzenlediği doğa gezisi ve fotoğraf etkinliği yoğun ilgi gördü.

Van Büyükşehir Belediyesinin kültürel etkinlikleri sürüyor. Bu kapsamda ikincisi düzenlenen doğa gezisi ve fotoğraf etkinliği doğaseverlerden yoğun ilgi gördü. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, doğa ve tarihin Van Gölü'yle buluştuğu eşsiz noktalardan biri olan Altınsaç Mahallesi'ndeki Aziz Thomas Manastırı'na gerçekleştirildi. Yamaç paraşütü de yapılan etkinliğe 210 doğasever ve vatandaş katıldı. Sabah saatlerinde Van Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla ücretsiz olarak alınan doğaseverler Altınsaç Mahallesi'ne geldi. Buradaki ikramların ardından hazırlıklarını tamamlayan katılımcılar, yaklaşık 2 kilometrelik dağ tırmanışı gerçekleştirdi. Zorlu bir tırmanışın ardından Aziz Thomas Manastırı'nın bulunduğu tepeye ulaşan doğaseverlere burada semaver çayı ikram edildi.

Daha önce birçok doğa gezisine katıldığını belirten İnan Bozkar, “Van Büyükşehir Belediyesinin böyle bir çalışma yapması çok güzel, insanları doğa ve tarihle buluşturması çok anlamlı. İlimizde yer alan sanat tarihi değeri olan önemli yapıların tanıtılması gerekiyor. Özellikle öğrencilerin buraları gezme fırsatı olmuyordu. Bu etkinlik onlar için de şans oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“İlk defa buralara gelme şansım oldu”

Yapılan etkinliği çok beğendiğini belirten doğasever Ayşe Arslanbaş, “Etkinlik çok güzel. Muhteşem bir doğa eşliğinde trekking yaptık. İlk defa buralara gelme şansım oldu. Her şey çok güzel, bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenci olduğunu belirten Şevval Bilici ise “Buraya Van Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda geldik. Çok güzel bir etkinlik, doğayla iç içe olan buradaki tarihi manastırı görme şansımız oldu. Stresten uzak güzel bir gün geçirdik. Her şey için teşekkür ediyoruz” dedi.

Doğa ve tarihin Van Gölü'yle eşsiz buluşmasına şahitlik eden katılımcılar, bol bol fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi. Tırmanışın ardından katılımcılara yemek ikramı da yapıldı.