İhlas Haber Ajansı

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Van'da dolu yağışı

Van’da kısa süre etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Van'da kısa süre etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Van'da, aniden dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre devam eden ve hayatı olumsuz etkileyen dolu yağışı, daha sonra yerini yağmur yağışına bıraktı.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Van ve Bitlis'te 6, Hakkâri'de 2 ve Muş'ta 7 derece olması beklenmektedir” denildi.

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