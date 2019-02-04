Van'da drama eğitimine yoğun ilgi

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Kent Sanat ve Dans Akademisi Eğitmeni Burhan Elmas, çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, “Müzik, tiyatro, resim, drama ve dans dalında eğitimlerine devam eden akademi, özellikle drama alanında açıldığından bu yana eğitimini aksatmadan sürdürmektedir. Üç gruptan oluşan drama kursuna 4-8 yaş arası, 9-13 yaş arası ve 14-17 yaş arası şeklinde eğitim verilmektedir. İnşallah bu eğitimimizi, Drama Eğitmenimiz Kader Alantaş ve kursiyerlerimiz ile birlikte sahneleyeceğimiz bir tiyatro oyunuyla taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.