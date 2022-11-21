Van'da “Dünya Çocuk Hakları Günü” kutlandı

TEGV Muradiye Öğrenim Birimi ve Muradiye Belediyesi tarafından etkinlik noktalarında ve uzaktan atölyelerinde ‘Çocuk Hakları' konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. Bu çerçevede Öğrenim Birimi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde bahçe duvarına çocuk haklarıyla ilgili yazılar yazdı. Çocuk haklarının yazılı olduğu pankartlar da yapılırken, yaklaşık yüz çocuğun katılım sağladığı etkinlik coşkuyla kutlandı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren TEGV Muradiye Birim Sorumlusu Buket Müjde, Muradiye Belediyesi ile ortaklaşa ‘Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladıklarını belirtti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'a teşekkür eden Müjde, “100 çocuğumuzun katıldığı programda tiyatrodan koroya, müzikhaleden sandalye kapmacaya birçok aktivite yaptık. Çocuk haklarının okunup tekrar üzerinden geçildiği bu güzel günde Muradiye Belediyesi 100 çocuğumuza satranç takımı hediye ederken, aynı zamanda TEGV olarak çocuklarımıza ikramlık verip toplu fotoğraflar, danslar ve alkışlarla günü tamamladık” dedi.