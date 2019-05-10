Van'da ‘Dünya Engelliler Haftası' etkinlikleri

Van'da 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çeşitli programla kutlanmaya başlandı.

Engelliler Haftası çerçevesinde ilk program kortej yürüyüşü ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, eğitim camiasından birçok isim, engelli dernek başkan ve temsilcileri, kamu kurum temsilcileri ve STK temsilcilerinin katıldığı yürüyüş, Soydan Kavşağı'ndan valilik binası önüne kadar sürdü. Yürüyüşün ardından valilik önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, günün anlam ve öneminin dile getirilmesiyle son buldu.

Etkinlik, yürüyüş ve çelenk sunumunun ardından Van'daki engelli derneklerinin temsilcileri Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti. Hüsrev Paşa toplantı salonunda heyeti ağırlayan Vali Bilmez, engelli vatandaşların hayatın her alanında rahatça yaşamlarını idame edebilmeleri için toplum olarak yoğun bir çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti. Toplumda engellilerle ilgili farkındalık oluşturulmasının önemini anlatan Vali Bilmez, "Bu konuda bir hassasiyet oluşturmalıyız. Engellilerimizin, kentimizin sosyal donatıları, çarşısı ve piknik alanları gibi birçok yerden yararlanması gerekiyor. Bunun için de parklar, caddeler, sokaklar buna göre dizayn edilmeli. Kamu kurum ve kuruluşlarına rahatlıkla ulaşmaları için engelli rampasından, engellilerin okuyabileceği yazıların, işaretin konulması da önemli. İnşallah bundan sonra, engellilerimizin toplumun içerisinde daha rahat hayatını idame ettirebilmesi için gerekli alt yapının oluşumuna hep birlikte katkı sunacağız. Bize, derneklerimize düşen bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak. Bu konuda okullarda ciddi eğitim vermemiz gerekiyor. İnşallah ülkemizi, dünyanın en çağdaş ülkelerinde engellilere sunulan imkanları sunacak seviyeye getiririz. Herkese engelsiz bir yaşam temenni ediyorum" dedi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e yapılan ziyaret, fotoğraf çekimiyle son buldu.