Van'da “Dünya Gönüllüler Günü” kutlaması

TEGV Muradiye Öğrenim Birimi tarafından düzenlenen “Dünya Gönüllüler Günü” renkli görüntülere sahne oldu. Burada bir konuşma yapan TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Sorumlusu Buket Müjde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1985 yılında gönüllü çalışmalarını ve faydalarını dünyaya duyurmak, gönüllü programlara katılımı artırmak amacıyla “Dünya Gönüllüler Günü”nü ilan ettiğini belirtti. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu toplam 123 ülkede Dünya Gönüllüler Günü'nün kutlandığını ifade eden Müjde, “Muradiye Öğrenim Birimi olarak günler öncesinden hazırlıklarımıza başladığımız bu özel günde 35 gönüllümüzle bir araya gelerek Dünya Gönüllüler Gününü kutladık” dedi. Gönüllere çeşitli hediyelerin verildiği program, pasta kesimi ve müzik şöleniyle devam etti.