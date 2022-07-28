Van'da ‘Dünya Hepatit Günü' konulu seminer

Büyükşehir belediyesi öncülüğünde Van Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'nde eğitim semineri düzenlendi. İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen seminere Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, Uzman Doktor Ceyhun Varlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Van Büyükşehir Belediyesi olarak halk sağlığını ilgilendiren konular hakkında sürekli seminerler düzenlediklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, “Hepatit B ve Hepatit C virüsü önemli bir konu. Vatandaşların bu virüsler hakkında bilgilenmesi için eğitim semineri düzenledik. Halk sağlığı alanında eğitimlerimiz devam edecektir” dedi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen seminerde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Ceyhun Varlı, viral hepatit bulaşının önlenmesi, hepatit hastalarının tedaviye yönlendirilmesi ve vatandaşları karaciğer sirozu ile kan kanserinden korumak için yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verdi.

Eğitim seminerin sonunda vatandaşlara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.