Van'da ‘Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü sahilinde Van kahvaltısı yaparak ‘Dünya Kahvaltı Günü'nü kutladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çeliker ve eşi Yaprak Çeliker ile birlikte Dünya Kahvaltı Günü etkinlikleri çerçevesinde gazetecilerle bir araya geldi. Van-Kocaeli Dostluk Parkında düzenlenen Van kahvaltısında gazetecilerle bir araya gelen Vali Bilmez, Dünya Kahvaltı Günü'nü kutladı. Kahvaltı deyince akla Van kahvaltısının geldiğini vurgulayan Vali Bilmez, “Dünya Kahvaltı Günü deyince ilk akla gelen Van kahvaltısıdır. Bugün bütün Vanlılar, ister Van'da ister Van dışında herkes Van kahvaltısında dostlarıyla bir araya gelip, bu geleneği, bu kültürü yaşatmaya çalışıyor. Biz de misafirlerimizle birlikte Van denizinin kenarında, güneş kenti olan Van'da, Van kahvaltısında bir araya geldik. Hem gazetecilerle hem Konya'dan gelen şehit ailelerimizle hem de çocuklarımızla buluştuk. Bu geleneğimizi yaşatmak için gayret gösteriyoruz. Bütün Vanlıları da bu gayreti göstermeye davet ediyoruz. Bu anlamda Van kahvaltısına sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Van kahvaltısının daha önce dünyanın en kalabalık kahvaltısı ile Guinness Dünya Rekorlar Kitabına geçtiğini anımsatan Vali Bilmez, “Daha önce 51 bin 793 kişiyle toplu kahvaltı yaparak, kahvaltımızı dünyaya tanıtma adına ciddi bir rekor kırıldı ve bu tescillendi. Van kahvaltımız aynı zamanda Coğrafi Tescili Belgesi alan bir kahvaltıdır. İnşallah bu pandemi sürecini geride bıraktıktan sonra tekrar büyük kalabalıklarla Van Gölü sahilinde bir araya geleceğiz. Pandemi süreci geride bıraktıktan sonra önümüzdeki yıl fidanlık sahilinde rekoru kırdığımız yıl gibi yine binlerce kişiyle fidanlık parkında buluşacağız” diye konuştu.