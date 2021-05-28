Van'da “Dünya Kahvaltı Günü” hazırlığı

Van TSO'dan yapılan açıklamada, günlük öğünler içerisinde en önemlisi olan kahvaltı, günün ilk öğünü olması nedeniyle vücudun gün boyu ihtiyaç duyacağı besinlerin alınmasına olanak sağladığı belirtildi. Yapılan araştırmalarla kahvaltının özellikle büyüme dönemindeki çocuklar ve gençler için çok önemli olduğu dile getirilen açıklamada, “Hayatımızda önemli bir yere sahip olan kahvaltının bir de özel olanları vardır. Bunlardan bir tanesi ve en özeli Van kahvaltısıdır. 1 Haziran 2014 yılında Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde ‘Dünyanın En Kalabalık Kahvaltı Sofrası'yla adını uluslararası arenaya taşıyan Van kahvaltısı, yine Van TSO tarafından ilan edilen ve ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen ‘Dünya Kahvaltı Günü'yle ön plana çıktı. Van TSO, kahvaltının başkenti olarak kabul edilen Van'da, bu yıl ‘Dünya Kahvaltı Günü'nün ikincisini düzenliyor. Uzun yıllar sonra her kutlandığında Van'ın anılacağı Dünya Kahvaltı Günü projesi geçen yıl büyük bir başarıya imza attı. Her yıl haziran ayının ilk haftası kutlanacak olan Dünya Kahvaltı Günü, geçtiğimiz yıl 7 Haziran günü kutlanmış, dünyanın birçok ülkesinden insanlar hazırladıkları kahvaltı sofralarını sosyal medya üzerinden paylaşmış ve dünyada ses getirmiştir. İlkinde olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en uzun caddesi olan İskele Caddesi üzerinde kutlanması planlanan Dünya Kahvaltı Günü, yaşanan korona virüs nedeniyle sosyal medya üzerinden yapılacak olan fotoğraf ve video paylaşımlarıyla kutlanacaktır. 6 Haziran pazar günü saat 11.00'de başlayacak etkinliğin paylaşımları sosyal medya hesapları üzerinden #dünyakahvaltıgünü hashtagi ile yapılacaktır. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak 'Dünyanın En Keyifli Gününe Siz De Katılın' sloganıyla çıktığımız yolda sizleri yeniden yanımızda görmek istediğimizi belirtmek isteriz” denildi.